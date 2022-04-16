استشهاد ثلاثة شبان وإصابة ثلاثة آخرين في برش للإفطار بمدينة بورتسودان





توشحت مدينة بورتسودان مساء الجمعة ثوب الحداد على استشهاد ثلاثة شبان وإصابة ثلاثة آخرين في برش للإفطار بحي الإسكان نتيجة حادث مروري تسببت فيه عربة جرار فاقدة للكوابح مع السرعة الزائدة مما أدى إلى دهس الجالسين بالبرش والاصطدام بجدار أحدي المنازل المجاورة للطريق استشهد في الحال ثلاثة أشخاص هم عزام عبدالرحيم وأحمد نصر الدين محمدعثمان و محمد نصر الدين عثمان فيما اصيب ثلاثة آخرون.

اللهم تقبلهم عندك في جنات النعيم مع الصديقين والشهداء والصالحين وأجبر كسر أهلهم وارزقهم الصبر على الفاجعة

( انا لله وانا اليه راجعون )

عبدالقادر باكاش‎

