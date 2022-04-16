جرائم وحوادث

استشهاد ثلاثة شبان وإصابة ثلاثة آخرين في برش للإفطار بمدينة بورتسودان

2022/04/16
0
501

توشحت مدينة بورتسودان مساء الجمعة ثوب الحداد على استشهاد ثلاثة شبان وإصابة ثلاثة آخرين في برش للإفطار بحي الإسكان نتيجة حادث مروري تسببت فيه عربة جرار فاقدة للكوابح مع السرعة الزائدة مما أدى إلى دهس الجالسين بالبرش والاصطدام بجدار أحدي المنازل المجاورة للطريق استشهد في الحال ثلاثة أشخاص هم عزام عبدالرحيم وأحمد نصر الدين محمدعثمان و محمد نصر الدين عثمان فيما اصيب ثلاثة آخرون.

اللهم تقبلهم عندك في جنات النعيم مع الصديقين والشهداء والصالحين وأجبر كسر أهلهم وارزقهم الصبر على الفاجعة
( انا لله وانا اليه راجعون )

عبدالقادر باكاش‎

عبدالقادر باكاش
عبدالقادر باكاش‎
2022/04/16
0


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.