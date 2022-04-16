شاهد بالفيديو: اغاني واغاني 2022 | الحلقة الرابعة عشر





أغاني و أغاني – ٢٠٢٢

( ١٤ )

الأستاذ مصعب الصاوي و منذ إستلام عهدة سلفه الراحل السر قدور و رغم أن مصعب الصاوي يظل من وجهة نظري أفضل النقاد و أكثرهم جديةً خلال العقدين الماضيين ، إلا أنه قدم نفسه بطريقة هي خليط بين الجد و الهزل ، فبين محاولته أستنساخ أسلوب البروفسور علي المك و بين محاولته خلق روح حميمة بينه و بين الفنانين الشباب المشاركين كالتي جمعت بين الفقيد الراحل السر قدور و جهور المشاهدين و الفنانين المشاركين خرج لنا مصعب الصاوي بشخصية تكاد تكون أقرب إلى شخصية المعلق الرياضي الذي يقدم أداءً هتافياً كالذي يقدم وصفاً تفصيلياً لمباراة في كرة القدم ، و محاولاته لم تسفر عن تعويض غياب الأستاذ السر قدور و لم ينجح في إستحضار روح البروفسور علي المك ، و لكنه قدم لنا نسخةً عن الرشيد بدوي عبيد .



حلقة هذا المساء و التي تحتفي بمضي خمس و سبعون عاماً على رحيل كروان السودان الفنان العظيم عبدالكريم عبدالله مختار ( كرومة ) ، أحد صناع فن الغناء السوداني ملحناً و مؤدياً ، و هو الشاب اليافع الذي لمع نجمه في ساحة الغناء منافساً لعظيم كالحاج محمد أحمد سرور .

أولى أغنيات ( كرومة ) في إحتفائية ذكرى رحيله قدمها الفنان شكرالله عزالدين ، مما جعلني أجزم بتململ كرومة في قبره .

( حبي ليك ليلتنا ليلية ) من كلمات الشاعر الكبير سيد عبد العزيز و من ألحان الفنان الكبير فضل المولى زنقار ، و الأغنية هي عمل جمع بين ثلاثة عمالقة ، إن أضفنا إليهما كرومة في الأداء .

تغنت لنا بها هذا المساء الفنانة إنصاف فتحي ، و إنصاف فتحي غناءها مثل أكل المستشفى ( صحي لكنه مسيخ ) .

( ليلة و يالها من ليلة ) أغنية جمعت بين شاعرين عظيمين ، فقد نظم كلماتها الشاعر الكبير محمد بشير عتيق و وضع لها اللحن الشاعر الكبير عبدالرحمن الريح .

الفنان الشاب مأمون سوار الدهب قدم لنا غناء كرومة على طبق من مديح و على طريقة المداح و طريقهم يضل مأمون سوار الدهب طريقه كمغني ، فهو لا يزال لم يستطيع التفريق بين المديح و الغناء و متطلباتهما .

من كلمات محمد علي عبد الله الأمي و من ألحان كرومة قدم لنا دكتور محمد دفع الله أغنية ( إنتا حكمة و لا آية ) ، و الفنان الشاب محمد دفع الله هو أفضل من يقدم غناء الحقيبة في ساحتنا الفنية الراهنة ، و هو حقاً خير خلف لعمه الراحل الفنان الكبير ( بادي محمد الطيب ) .

من كلمات محمد بشير عتيق و من ألحان كروان السودان كرومة إختتم الفنان الشاب أحمد محمد عرض حلقة هذا المساء بأغنية ( غنى القمري على الغصون ) و جات كتابتها على أسفل شريط الشاشة ( القصون) و هي من الأخطاء التي تنم عن الإهمال الضارب بأركان قنواتنا الفضائية و غياب أقسام الرقابة و الجودة .

غداً إن شاء الله نلتقي ،،،

كمال الزين