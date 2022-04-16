كيف تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع حذف فان دام كل صوره مع رامز؟





تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أنباء حول حذف النجم العالمي جون كلود فاندام، أول أمس الخميس، جميع الصور التي تجمعه برامز جلال في البرنامج “رامز موفي ستار”، الذي يذاع خلال شهر رمضان، من حسابه الرسمي بموقع فيسبوك من دون الإعلان عن سبب الحذف.

ورأى البعض أن السبب ناتج عن فشل البرنامج في تحقيق النجاح الذي كان متوقعا، فضلا عن خلافات بين الطرفين في محاولة منهم لتفسير الموقف، بحسب “يورونيوز”.

من جانبه علق مدير أعمال فاندام، وليد التلباني، قائلا: “بالنسبة لموضوع حذف فاندام كل ما يخص برنامج رامز موفي ستار من على فيسبوك للأسف مش هقدر أدلي بتصريحات حاليًا”.

وفيما انتقد عدد من رواد التواصل مشاركة النجم العالمي في البرنامج، دافع آخرون عنه.

واعتبرت إحداهن أن البرنامج فاشل “لا جديد ولا إبداع” فيه.

وعلق مستخدم آخر، قائلا إن “الفلوس قادرة تهين تاريخ (فاندام)، معتبرا أن البرنامج يستحق لقب “أتفه برنامج”.

يذكر أن حلقات برنامج “رامز موفي ستار” تم تصويرها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فاندام.

وتتمحور فكرة البرنامج حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن من بطولة فاندام. ويتعرض الضيوف لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات وسط انفجارات من كل الجهات. وفي النهاية، تتوقف العربة على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة يوجد بها تمساح.

وفيما يخص فسخ عقد رامز جلال بعد تراجع شعبية برنامج المقالب، قالت قناة “إم بي سي مصر” في بيان رسمي إن برنامج “رامز موفي ستار” حصد الأرقام القياسية عبر نسب المشاهدة الرسمية والموثقة في مصر والعالم العربي خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

صحيفة البيان