جبريل إبراهيم : تمترس القوى السياسية قد يؤدي إلى انقسامات داخلها





أقرَّ وزير المالية و التخطيط الاقتصادي ؛ جبريل إبراهيم بسوء الوضع الاقتصادي في البلاد.

و أوضح جبريل خلال لقاء في إذاعة (106.6) ظهر اليوم “السبت” أنهم يعملون على تخفيف معاناة المواطن مضيفاً أن هنالك معاناة و تفلت في الأسعار و غياب للرقابة عطفاً على جشع التجار.

و أضاف ” نحن محتاجين توسيع برامج زي سلعتي و رغم قساوة الظروف نحن ماشين على انفراج”.

و أعلن جبريل بدء الحكومة في شراء القمح خلال الأسبوع المقبل مبيناً أن البنك المركزي قام بفتح حساب خاص لشراء القمح و الذرة و سيقوم بوضع الأموال المخصصة لذلك غداً.

و أكد على أن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية لن ينفلت مرةً أخرى مشيراً إلى أن هدفهم استقرار سعر الصرف و هو ما يساعد في استقرار أسعار السلع و الخدمات داعياً العاملين في السوق الموازي إلى الاتجاه إلى العمل في عدد من المجالات الأخرى.

و شدد جبريل على أن تمترس القوى السياسية لن يؤدي إلى نتيجة محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى انقسامات داخل التنظيمات داعياً الجميع إلى تقديم التنازلات و الجلوس حول طاولة واحدة.

باج نيوز