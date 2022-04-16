وصفها بكذبة إبريل كمال ترباس: اتخذت إجراءات قانونية ضد هذه الشركة لمنحنا شيكات بدون رصيد مقابل إحياء حفل





شرع الفنان كمال ترباس باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة بيرفكت للحلول المتكاملة المحدودة لمنحهم وفنانين آخرين شيكات بدون رصيد نظير إحيائهم حفل النيل المفترض إقامته مساء اليوم- حسب قوله –

أوضح ترباس :(لقد تعاقدت معنا شركة بيرفكت للحلول المتكاملة المحدودة قبل أيام أنا والفنان عمر إحساس وجمال فرفور ومحمد بشير (الدولي) لإحياء حفل في صالة النيل بشارع النيل الخرطوم وتم إعطاؤنا شيكات بالمبلغ المتفق عليه وكان التواصل عبر الاستاذ عماد أحمد الطيب ولكن كانت المفاجأة عند صرف الشيكات وجدناها من غير رصيد بالرغم من أنه تم بث إعلانات مكثفة في عدد من الفضائيات للحفل في الوقت الذي لم تقدم لنا الجهة المعنية بالحفل حتى اللحظة توضيحًا أو اعتذارًا.

أضاف ترباس أولا أعتذر لجمهوري الذي كان يتأهب لحضور الحفل ،ثانيًا بدأت في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة لاسترداد حقوقي المادية والأدبية.)

صحيفة السوداني