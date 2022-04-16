سكب البنزين عليهما وأضرم النار .. الإعدام شنقاً لقاتل شقيقيه حرقاً في مصر





قضت محكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ المصرية، اليوم السبت، بالإعدام شنقا على عامل لاتهامه بإضرام النيران في شقيقيه وقتلهما بسبب خلافات عائلية، وذلك في قضية جنايات مركز شرطة دسوق.

وطبقا للأوراق والتحقيقات فإنه يوم 19 يناير 2021، قام المتهم 40 عامًا، ويقيم بقرية إبطو، بالتخلص من شقيقيه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم، وبيت النية على قتلهما، بسبب خلافات عائلية فيما بينهم، وبعدما وصلت مساعي الصلح بينهم عن طريق وسطاء في الخير إلى طريق مسدود.

وأعد المتهم لجريمته زجاجتين تحويان “بنزين” و”كرة قماشية” لتنفيذ جريمته، وقام بسكب البنزين عليهما وإضرام النيران فيهما حتى لقيا أنفاسهما الأخيرة.

البيان