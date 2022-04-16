إلهام شاهين لمنتقدي دورها في «بطلوع الروح»: «شكرأ على الدعاية اللي عملتوها للمسلسل»





وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة إلى منتقدي دورها في مسلسلها الجدبد «بطلوع الروح»، الذي من المقرر أن يعرض اليوم على شاشة mbc مصر.

وقالت «إلهام» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «رسالتى للمنتقدين هل تميلون لصف داعش؟ ولا تريدون كشف مساوئ هؤلاء الدواعش، فلا يوجد شخص عاقل في العالم يقف في صف الإرهاب».

وأضافت: «أقول للمنتقدين شكرًا على كل الدعاية «اللى عملتوها» للمسلسل، فتحدث كل العالم عنه، وشكرًا أنكم أكدتم أن الفن عامل مؤثر قوى، في حياة المجتمعات و«بيتعملوا ألف حساب».

مسلسل بطلوع الروح من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، تأليف محمد هشام عبية، إخراج كاملة أبوذكري وتدور قصته حول إمراة تدخل عالم داعش وتواجه كثير من المخاطر والأهوال بداخله

المصري اليوم