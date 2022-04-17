شاهد بالفيدو.. هبة جبرة: “الجبلية تستفز زميلاتها في الوسط” ولقب الامبراطورة (أنا ستو)





خلال إستضافة لها عبر برنامج ” Al var” الذي يقدمه الإعلامي احمد دندش ذكرت المطربة هبة جبرة إن الراحل محمود عبدالعزيز اول من أطلق عليها لقب الإمبراطورة .



وبحسب ماشاهدت محررة “كوش نيوز ” أضافت هبة جبرة إن الجبلية تعمل على إستفزاز زميلاتها في الوسط الفني بما تقدمه وأنها تحاول دوماً الدخول في خلافات مع فنانة من الوسط حتي تصبح تريند.

من جهتها قالت جبرة إن الجمهور أصبح يعرفها كثيراً وذات شهرة واسعة بين الفنانات و حتي لو لم تصبح تريند عدادها شغال ويتم طلبها لإحياء الحفلات.

الخرطوم:(كوش نيوز)