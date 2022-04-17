حسين خوجلي يكتب: جدلية المعترك والعراك والمعركة





الصيغة الوحيدة التي تحفظ كيان هذا الوطن الجريح في المرحلة الانتقالية هي توقيع بيان الحد الأدنى بين

1 _ القوى الاستقلالية التي يمثلها حزب الأمة الكبير المتحد وتيار الانصار.

2_ القوى الاتحادية التي يمثلها الحزب الاتحادي الديمقراطي المتحد وطائفة الختمية.

3_ التيار الإسلامي الوطني العريض الذي تمثله كل القوى الاسلامية من كيانات تجديد وسلفية وصوفية وتيار شارع الأغلبية الإسلامي المفتوح.

4_قوى اليسار التي يمثلها الحزب الشيوعي الكلاسيكي والجماعات المنقسمة عنه وحركة حق والاشتراكيين العرب والقوميين وقوى المنظمات من العلمانيين الجدد والليبراليين.

5_ قوى الحركات المسلحة الممثلة في اتفاق جوبا ومجموعة الحلو وعبد الواحد محمد نور.

6_ القوى الجديدة الممثلة في تيار الغاضبين من الشباب والمقاومة والمهنيين الجدد اذا استطاعوا أن يخرجوا من قيد الهتاف إلى سعة القطاف.

كل هؤلاء عليهم التواثق والاتفاق على المعترك (السودان) والعراك (البرنامج) والمعركة (الانتخابات) وقد اخلصتهم نصحي بمنعرج اللواء، فهل يستجيبوا النصح في ضحى الغد؟ إني لا أشك في ذلك فهي مبارة الفرصة الوحيدة والأخيرة. وأخيراً جداً عليكم فضيلة السلام والأمن والطعام.

حسين خوجلي