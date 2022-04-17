شاهد بالفيديو..حالة من الفرح الهستيري تصيب عريس سوداني لحظة سماعه موسيقى الربابة.. تجعله يقفز من فراشه ويلطخ (الحنة) ليقدم فاصل من الرقص





تداولت عدد من الصفحات التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو أثار موجة من الضحك وعلامات الإعجابات من قبل متابعي المقطع.

وبحسب المقطع الذي شاهدته محررة موقع النيلين فقد ظهر عريس سوداني وهو في حالة فرح أثناء حفل (الحنة) والذي يقيمه الأهل للعريس بحسب الطقوس والعادات السودانية قبل ليلة يوم أو يومين من الفرح.



العريس أصابته حالة فرح هستيري وذلك لحظة سماعه لموسيقى آلة الربابة التي تم تشغيلها عبر جهاز بالمنزل, وما كان من العريس إلا وقام من الفراش الذي تم تخصيصه له.

حيث لطخ (الحنة) الموضوعة على يديه وأرجله وقفز لوسط الدارة ليقدم فاصل من الرقص وجد اعجاب أهله وأصدقائه الحاضرين وجمهور مواقع التواصل الذي شاهد مقطع عبر الصفحات المختلفة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين