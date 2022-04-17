شيرين عبدالوهاب تحسم جدل حملها.. وتعلن: أنا سعيدة





بعدما ترددت أنباء في الفترة الأخيرة تفيد بحمل النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب من زوجها السابق حسام حبيب، خرجت صاحبة (آه ياليل) عن صمتها وحسمت الجدل، نافية ذلك.

وفي التفاصيل، فتحت الفنانة الشهيرة الباب لجمهورها لتلقي أسئلة عبر خاصية (سؤال وجواب) من خلال حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، ورداً على سؤال حول ظهورها الأخير في المناسبات ببطن منتفخة، سألت متابعة (هو أنت حامل بجد؟)، لترد شيرين بشكل واضح وصريح :”ليس صحيحا وأنا شرحت قبل كده في مداخلة أسباب انتفاخ المعدة عندي فهو له علاقة ببكتيريا والقولون العصبي”.

مبسوطة في حياتي

كذلك، أكدت صاحبة “جرح تاني” أنها سعيدة في حياتها، ردا على سؤال (مبسوطة في حياتك؟)، لترد قائلة “الحمدلله جداً.. أكيد ما ينفعش يكون في الكم ده من حب الناس وما أكون سعيدة!”.

يشار إلى أن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أثارت الكثير من التساؤلات في شهر مارس الماضي، بعد ظهورها ببطن منتفخ، أثناء إحيائها أحد الأفراح بقصر البارون بالقاهرة.

ليخرج الملحن المصري حلمي بكر معلناً في تصريحات تلفزيونية، في بداية أبريل الجاري، أن طلاق شيرين وحسام حبيب، لم يحدث على الإطلاق مشيراً إلى أن ظهور علامات الحمل عليها أكبر دليل على ذلك.

مفاجأة مدوية.. ثم نفي

وكانت قصة شيرين وزوجها السابق أدت إلى جدل واسع في الفترة الأخيرة، بعد أن خرجت أنباء تتحدث عن عودة الثنائي.

لاسيما بعد أن فجر منظّم الحفلات يوسف دندش، مفاجأة معلناً عودة الفنانة المصرية إلى طليقها، وقال في تصريح صحافي في 9 فبراير الماضي، إن صاحبة “آه ياليل” عادت إلى حبيب، مضيفاً أنه فوجئ برد الأخير على هاتفها.

لكن شيرين خرجت عن صمتها بعد ساعات قليلة وأعلنت عبر بيان أن كافة الأخبار التي يتم تداولها عن حياتها الشخصية غير حقيقية، وأنها وحدها من يملك الإعلان عن أي تفاصيل تخص حياتها الزوجية.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المصرية كانت انفصلت رسميا عن زوجها في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات. وقالت حينها عن شروط العودة إلى حسام “تتطلب معجزة”، نافية ما نُشر على لسان والد حبيب عن وجود مفاوضات للعودة، ووصفته بالكذب والافتراء.

العربية نت