لتنجب ولداً.. حامل تغرس مسماراً في رأسها





اسعفت امرأة باكستانية حامل إلى مستشفى في مدينة بيشاور بعد أن تم دق رأسها بالمسامير، بناء على نصيحة “معالج رواحني”، وذلك جل أن تنجب ولداً.

ونقلت “سبوتنيك”، قال العاملون في مستشفى ليدي ريدينغ، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان “الشامان” قد دق المسمار في رأس المرأة، أم أنها فعلت ذلك بنفسها بناءً على نصيحته.

وقال الدكتور حيدر سليمان، جراح الأعصاب المقيم، إن المرأة كانت “تنزف” عندما نُقلت إلى المستشفى وأن المسمار “تغلغل بعمق” في جمجمتها، مشيرا إلى أن أسرة المرأة حاولت إزالة المسمار في المنزل، ولكنهم فشلوا في ذلك ليتم نقلها إلى المنشأة الطبية، حيث تم إجراء عملية جراحية لها ومن ثم إعادتها.

وكانت الضحية قد أخبرت موظفي المستشفى أنها بالفعل أماً لثلاث بنات، وأن زوجها هددها بتركها إذا تبين أن الطفل الرابع هو أيضاً فتاة.

ووصلت الشرطة إلى المستشفى بعد أن علمت بالحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنها تحقق في لقطات كاميرات المراقبة وسجلات الدخول في المستشفى لتحديد هوية المرأة.

وقال عباس إحسان، ضابط شرطة العاصمة (CCPO)، في تغريدة على “تويتر”، “الثلاثاء”، إنه تم تشكيل “فريق خاص” لجلب الشامان المزيف “المعالج الروحاني” الذي احتال على النساء، حيث “سيحقق الفريق أيضا في سبب عدم إبلاغ الطبيب المعالج بالحادثة”.

صحيفة البيان