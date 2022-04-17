هل يجب لبس الحجاب للمرأة واستقبال القبلة عند قراءة القرآن؟





أجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال يقول فيه صاحبه: هل يجب على المرأة لُبس الحجاب أثناء قراءة القرآن من المصحف؟ وهل يجب استقبال القبلة عند ذلك؟

وأجابت دار الافتاء أن لقراءة القرآن آداب ينبغي مراعاتها لتحصيل أكبر قدر من ثوابها، ومنها ستر العورة، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، واستقبال القبلة واتباع أحكام التلاوة.

وبناءً على ذلك: فمن الأفضل ارتداء المرأة الحجاب واستقبال القبلة أثناء القراءة، ولكن لا مانع شرعًا من قراءته بدون حجاب إذا كانت في بيتها، أو كانت في غير اتجاه القبلة ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال المذكور.

البيان