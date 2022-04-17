احذروا.. هذا الفيروس يخترق حساباتكم المصرفية





أطلق متخصصون في أمن المعلومات جرس إنذار لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام التشغيل “أندرويد”، حذروا خلاله من فيروس جديد، يمكنه إعادة توجيه المكالمات الهاتفية إلى المحتالين المتعطشين للمال.

ويقوم الفيروس الذي أطلق عليه اسم “فيك كولز” Fakecalls، باعتراض الخط عند اتصال المستخدمين بهيئات مالية كالبنوك مثلا.

ووفق سكاي نيوز عربية صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الفيروس يحاكي التطبيقات الرسمية للعديد من مزودي الخدمات المصرفية.

وبمجرد التثبيت عن طريق الخطأ، يتم خداع المستخدم لاستعمال التطبيق للقيام بأشياء مثل التحقق من الأرصدة، وإجراء المدفوعات المصرفية.

و يستطيع الفيروس السيطرة على المكالمات الهاتفية لمقدمي الخدمات المصرفية عن طريق كسر الخط بشكل سري، والاتصال بالمحتال الذي ينتظر على الطرف الآخر.

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