بالفيديو.. راقصة متحولة تقدم فوازير رمضان وتثير جدلاً في المغرب‎‎





بثت قناة يوتوب الخاصة بالموقع الإخباري المغربي ”شوف تيفي“ الأحد، أولى حلقات ”فوازير نور“، التي تقدمها الراقصة المتحولة المثيرة للجدل ”نور“.

وكان ”نور الدين الطالبي“، الذي تحول منذ سنوات إلى الراقصة نور، قد أعلن في نفس اليوم عن الخبر المفاجئ، وهو تقديم برنامج يومي سيعرض على قناة ”شوف تيفي“ طيلة النصف الأخير من الشهر الكريم.

و“فوازير نور“ يقدم مجموعة من الشخصيات المغربية، ويدعو المتابع إلى التعرف عليها، وقد وعدت نور بتقديم جوائز للفائزين على حسابها في انستغرام.

وحاولت نور تقليد فنانتين شعبيتين مغربيتين، بطريقة ساخرة، مع تصوير المنافسة المعروفة بينهما، ويتعلق الأمر بفاطمة الزهراء لعزيري الشهيرة بـ ”تراكس“ (أي البلدوزر)، و المغنية الشهيرة بـ ”تسونامي“، التي تقول إن اسمها الحقيقي إيمان الباهيجي.

وتميزت الحلقة الأولى من البرنامج بحسب متابعين بمستوى فني متواضع وإنتاج محدود يعتمد على أداء الراقصة نور وأزيائها، مع خلفيات من مشاهد مصورة.

ومن المتوقع أن يثير هذا البرنامج الكثير من الانتقادات و الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، كما ظهر من التعليقات الأولى على حلقة الأحد.

وأبدت متابعة باسم زينب الطيبي على يوتوب رفضها للبرنامج واصفة إياه بأنه يخلو من ”الحياء“، على حد تعبيرها.

حساب آخر على انستغرام باسم رشيد رشيد 54، أبدى انزعاجه من البرنامج وممن يشاهده.

واستنكر مدونون آخرون ما وصفوه بأنه ”عدم احترام القناة لشهر رمضان“.

أما على فيسبوك، فيبدو أن صفحة ”شوف تيفي“ حذفت التعليقات على منشور الإعلان عن برنامج ”فوازير نور“ كما تشير الملاحظة التي يظهرها الموقع.

وتعودت الراقصة نور إثارة الجدل في أي برنامج تظهر فيه على الإنترنت وفي القنوات و الإذاعات الخاصة، حيث إن القنوات العمومية لا تسمح بظهورها، بسبب تعليقاتها الجريئة، وتغنيها الدائم بجمالها وأناقتها.

وتعتبر الراقصة نور أول متحولة جنسية في المغرب تخرج إلى الإعلام وتتحدث عن نفسها بكل صراحة وجرأة، بل وتمتهن الرقص الشرقي، حتى أنها كانت قبل بضع سنوات أشهر متحولة في العالم العربي.

إرم نيوز