الحصول على إحصائيات صادمة لحالات الطلاق خلال 2021م





كشفت إحصائية تحصلت عليها (المصادر )، عن (64.315) حالة طلاق بالبلاد خلال العام 2021م، من بينها (19.998) حالة طلاق بولاية الخرطوم.

وكشفت الإحصائية التي تحصلت عليها الصحيفة من إدارة الإحصاء القضائي والبحوث التابع للسلطة القضائية عن (3125) حالة طلاق بولاية الجزيرة و(2800) بولاية النيل الأزرق و(5901) حالة طلاق بولاية النيل الأبيض، كما سجلت ولاية سنار (963) حالة، في وقت سجلت فيه ولاية نهر النيل (2798) حالة طلاق والشمالية (1509) حالات طلاق، فيما سجلت ولاية البحر الأحمر (1257) حالة طلاق وسجّلت ولاية كسلا (4126) والقضارف (7597) حالة طلاق، كما كشفت الإحصائية أيضاً عن تسجيل ولاية شمال كردفان (2690) حالة طلاق وجنوب كردفان (794) حالة طلاق، بينما سجلت مضابط المحاكم بولاية غرب كردفان (2818) حالة طلاق، وسجلت ولاية شمال دارفور (3053) حالة طلاق وجنوب دارفور (2344) وغرب دارفور (1150) حالة طلاق ووسط دارفور (1185) حالة وسجلت ولاية شرق دارفور أقل إحصائية حالات طلاق بالبلاد وهي (207) حالات طلاق.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة