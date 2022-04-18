بالفيديو.. حنان مطاوع تفجر مفاجأة عن مشاركتها في برنامج رامز جلال





علقت الفنانة حنان مطاوع على كثرة سبابها للفنان رامز جلال، خلال مشاركتها فى برنامجه “رامز موفي ستار”، المذاع على فضائية “إم بى سى مصر”، قائلة: “أنا اتصدمت عندما رأيت وجه رامز جلال”.

وقالت فى مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاعلكم”، تقديم الإعلامية سارة دندراوي، المذاع على فضائية “العربية”: “تلقيت دعوة للمشاركة فى أحد برامج المقالب، ولم يخبروني بأنه برنامج رامز جلال فوافقت، وعارفة أني هشارك فى برنامج مقالب، وحذرت فريق إعداد البرنامج من أنه يكون رامز جلال، فقالوا لي لا، فوافقت على المشاركة فى البرنامج”.

برنامج لطيف

وأضافت: “معدي البرنامج أخبروني بأن البرنامج لطيف، وبعد المشاركة فى البرنامج اكتشفت شخصية رامز جلال، ولذلك وصفته بأنه شخص منفلت، وأهوج، وهذا ما جاء فى بالي، وهذه طبيعتي فى سباب الآخرين”.

أنت مُنفلت

وتصدرت الفنانة حنان مطاوع مؤشرات البحث عبر موقع جوجل بعدما وقعت ضحية الفنان رامز جلال، في برنامجه الجديد رامز موفي ستار، الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل 2022.

وفور علم حنان مطاوع بوقوعها ضحية مقلب رامز، هاجمت الفنان قائلة: “والله أنت مُنفلت”، لتتصدر بذلك تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وتصبح حديث السوشيال ميديا.

وطرح الفنان رامز جلال برومو برنامجه الجديد في رمضان “رامز موفي ستار”، والذي يعرض حاليا على شاشة قناة MBC مصر.

وعلق رامز جلال على البرومو عبر صفحته على “فيس بوك”: بسم الله توكلنا على الله، واللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.. برومو #رامز_موفي_ستار حصريًا على MBC مصر في رمضان 2022”.

وظهر خلال البرومو عدد كبير من الضحايا، سواء من نجوم الفن أو الرياضة، على رأسهم: غادة عادل، وياسمين صبري، وحمو بيكا، وعائشة بن أحمد، وتارا عماد، وسليمان عيد، والفنان أحمد فتحي، وعمرو يوسف، ومن نجوم الرياضة أحمد سيد زيزو نجم الزمالك والمنتخب الوطني، وبطل كمال الأجسام بيج رامي.

بوابة فيتو