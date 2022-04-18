المحكمة تحدد موعداً لإيداع مستندات الاتهام في قضية وداد بابكر





رفعت أمس محكمة الفساد ومخالفات المال العام جلسة محاكمة زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر وذلك لأسباب تتعلق بالمحكمة لتؤجل المحكمة جلسة إيداع المستندات حتى الأول من مايو، وذلك بحضور المتهمة وداد بابكر، ودون بالمحضر القضائي للمحاكمة ممثلو الاتهام بالحق العام عن النائب العام المكلف وكيل أعلى مكرم رزق الله وكيل ثالث أبو العباس علي ووكيل نيابة ثالث إبراهيم خالد بشير، ووكيل نيابة ثالث بشير شريف، ورئيس هيئة الدفاع عبدالرحمن الخليفة وأعضاء هيئة الدفاع عن المتهمة هاشم الجعلي، محمد الحسن الأمين، عواطف محمد.

وعقدت المحكمة في الثاني عشر من أكتوبر للعام 2021 جلسة إجرائية في محاكمة وداد بابكر، على ذمة قضايا تتعلق بتجاوزات وتملك أراضٍ سكنية وعقارات دون وجه حق.

وتواجه المتهمة وداد بابكر تهماً على خلفية بلاغات مقدمة بشأن مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وتعديلاته في عام 1996، وفي سبتمبر الماضي أودعت النيابة العامة الملف على منضدة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان أوراق القضية للنظر فيه.

يذكر أن نيابة الثراء الحرام والمشبوه أمرت في ديسمبر 2019 بوضع وداد رهن الحبس للتحري في بلاغات تتعلق بملفات فساد، تتضمن الاستحواذ على أراضٍ بضاحية كافوري بالخرطوم بحري.

صحيفة اليوم التالي