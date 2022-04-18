هيئة كبار العلماء تدين بشدة إساءة بعض المتطرفين بالسويد للقرآن الكريم





أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بشدة قيام بعض المتطرفين في السويد بالإساءة إلى نسخة من القرآن الكريم.

وقالت الأمانة في بيان لها صدر اليوم (الإثنين): إن هذا التصرف عبث وهمجية، لا يدلُّ إلا على شخصية مريضة متطرفة لها أسلاف منذ بعثة عبدالله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام.

وأكدت أن هذه التصرفات المقيتة لا تضر القرآن العظيم شيئاً، الذي حفظه الله سبحانه، وأعلى مكانه، قال تعالى: (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين)، وقال جلّ شأنه: (بل هو قرآن مجيد)، وقال عز وجل: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). وقال سبحانه: (وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد).

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