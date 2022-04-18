لمستخدمي أندرويد و IOS.. تحديث جديد من “تيليغرام” يشمل تغييرات جذرية





أصدرت منصة المراسلة الفورية الشهيرة ”تيليغرام“، تحديثا جديدا لأنظمة تشغيل ”أندرويد“ و“iOS“ يضم العديد من الميزات الجديدة التي تعد تغييرا جذريا للمنصة الرقمية.

ومن بين الميزات الجديدة، إمكانية تخصيص أصوات تنبيهات لجهات اتصال معينة، وتعيين توقيتات مخصصة لكتم المحادثات أو الحذف التلقائي للرسائل، وإنشاء رسوم متحركة جديدة، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.

وبالنسبة لتخصيص أصوات التنبيه، يمكن للمستخدم الآن عمل إشعارات مخصصة من مجموعته الموسيقية، أو حتى ”الميمات“ عن طريق تحويل أي صوت إلى نغمة تنبيه

وللاستمتاع بالميزة الجديدة، يذهب المستخدم إلى الإعدادات، ثم يقوم بالنقر على ”الإشعارات والأصوات“، ثم ”الوصول إلى الأصوات على جميع أجهزتك“.

وقالت ”تيليغرام“ في منشور لها، إنه يمكن للمستخدم تخصيص المحادثات الفردية أو مجموعات كاملة من الدردشات عن طريق إضافة نغمات جديدة وتعيين الأصوات، موضحة أن نغمات التطبيق عبر الأنظمة الأساسية مجانية تماما، مشيرة إلى أن النغمات تدعم حاليا الملفات والرسائل الصوتية التي تقل مدتها عن 5 ثوان، وحجم ملف يصل إلى 300 كيلوبايت.

كتم صوت إشعارات المحادثات

ويمكن للمستخدم عبر التحديث الأخير إيقاف الإشعارات مؤقتا لفترة زمنية معينة، مثل ”قيلولة منتصف النهار“، أو ”إجازة طويلة“.

وتحتوي كل محادثة على قائمة مبسطة لتكوين التنبيهات، حيث يمكن للمستخدم تحديد ”Disable Sound“ (أو تعطيل الصوت) لتلقي الإشعارات بصمت، أو أحد خيارات ”Mute“ (أو كتم) لتعطيل الإشعارات تماما.

قائمة الحذف التلقائي

وفي السياق، وصفت منصة المراسلة هذه الميزة بـ“المثالية للحفاظ على خصوصية محتوى المحادثة“. ويمكن للمستخدم الآن الاستعانة بهذا الخيار الذي سيحذف تلقائيا الرسائل المستلمة في محادثة دردشة معينة.

ويمكن للمستخدم أيضا تعيين بعض الدردشات على أنها سرية، حيث أصبح من السهل الآن تحديد فترة للحذف التلقائي للرسائل، سواء كانت، على سبيل المثال، يومين أو 3 أسابيع أو 4 أشهر.

الردود المباشرة على الرسائل

تُعد ”تيليغرام“ أول منصة مراسلة فورية تعين ردود مباشرة (Direct replies) للدردشات والتي أصدرتها في العام 2015، حتى قبل منافستها الأشهر في العالم، ”واتساب“. وللقيام بذلك، ما على المستخدم سوى سحب رسالة إلى اليمين للرد على محتواها في دردشة جارية معينة.

وتتضمن الاستجابة ”معاينة صغيرة“ للرسالة الأصلية، وبالتالي فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بمحتوى الرسالة السابقة. ومن الآن فصاعدا، من الممكن أيضا الرد مباشرة على الرسائل المعاد توجيهها (Forwarded messages). ومع التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين القيام بذلك حتى في الدردشات الخاصة، والقدرة على إعادة توجيه الرسائل والرد عليها جميعا، مع شرح محتواها وسياقها.

وعند إعادة توجيه النصوص إلى الدردشات الأخرى، يتم الآن تضمين ”معاينات الرد“؛ مما يسمح للجميع برؤية سياق المناقشة بالكامل. وإذا كان المستخدم يرغب في إعادة توجيه رسالة بشكل مجهول، يمكنه أيضا إخفاء اسم المرسل أو تسميات توضيحية للوسائط.

تغيير نوعي في ”بوتات تيليغرام“

تتوافق ”بوتات تيليغرام“ الآن مع التحديث الجديد ويمكنها معالجة المدفوعات من خلال 15 وسيط دفع متكامل للهاتف المحمول، من بينها، على سبيل المثال، نظام ”Apple Pay“ و“Google Pay“.

وسيكون هذا التغيير الجذري مفيدا للمبرمجين على وجه الخصوص؛ لأنه يوفر أدوات جديدة لإنشاء واجهات مستخدم أكثر مرونة باستخدام ”JavaScript“.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن برمجة واجهات المستخدم هذه للتكيف مع السمة (الظلام أو الفاتح)، التي يحددها كل مستخدم في ”تيليغرام“.

و“البوتات“ هي برامج تقوم بعمل مهام تلقائية على الإنترنت. وعادة تقوم ”البوتات“ بإجراء مهام بسيطة ومركبة بصورة متكررة، بمعدل أعلى مما يمكن أن يقوم به الإنسان وحده.

إضافة ”بوتات الإدارة/ الإشراف“ تلقائيا

يمكن للمستخدمين الآن من خلال التحديث الأخير إضافة برامج ”بوتات“ إلى مجموعات الدردشة أو قنواتهم الخاصة على التطبيق، ويكون لدى هذه البوتات أدوار مثل المشرف (أو Admin) تتعلق بإدارة المحادثات، وإضافة ميزات إضافية، وأتمتة وظائف ومهام الدردشة المختلفة.

تحسين ترجمة الرسائل على ”آيفون“

وتضمّن التحديث ميزات أخرى، بما في ذلك تحسين ترجمة الرسائل على نظام تشغيل ”iOS“، حيث يدعم التعديل الآن الترجمات عالية الجودة من نطاق أوسع من اللغات. وكما أعلنت المنصة نفسها، ستكون النتائج المقدمة أفضل، مع مراعاة القواعد النحوية والأصول اللغوية.

وقالت ”تيليغرام“: ”أصبحت ميزة ترجمة الرسائل في نسخة ”iOS“ الآن جيدة، إن لم تكن أفضل مما هي عليه في تطبيق أندرويد. وبالإضافة إلى ذلك، لدينا أيضا لغات جديدة يدعمها المترجم المدمج في ”تيليغرام“.

تحسينات وضع ”صورة داخل صورة“

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