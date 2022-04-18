أقدم غوريلا فى العالم تحتفل بـ«عيدها» الـ65





احتفلت «فاتو»، غوريلا السهول الغربية الأقدم فى العالم، للتوّ، بعيد ميلادها الخامس والستين، فى حديقة حيوان برلين بألمانيا.

وكتبت حديقة الحيوانات على «إنستجرام»: «تحتفل الغوريلا (فاتو) بعيد ميلادها الخامس والستين، اليوم، وهو ما يجعلها أقدم غوريلا فى العالم».

وقالت حديقة الحيوان: «لا يمكن لـ(فاتو) أن تفوت كعكة عيد الميلاد هذا العام أيضًا، ولاسيما أنها تستمتع بها كل عام». وأظهرت الصور المدرجة فى المنشور صورة الغوريلا «فاتو» وهى تستمتع بأكل كعكة مزينة بالتوت والفواكه على شكل الرقم 65.

ووصلت «فاتو» إلى برلين عام 1959 فى ظروف غير عادية، حيث استخدم أحد البحارة الغوريلا الشابة لدفع حسابه فى بار فى مرسيليا بفرنسا، وبعد ذلك تم نقلها عبر أوروبا، قبل أن تشتريها حديقة الحيوانات فى ألمانيا فى نهاية الأمر، وكانت حينها تبلغ من العمر عامين فقط وقت وصولها

وفى عام 2019، سُميت «فاتو»، وسجلتها موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأنها «أقدم غوريلا حية»، بعد وفاة «ترودى»، وهى غوريلا وُلدت فى عام 1956

وتُعد «فاتو» واحدة من الحيوانات الوحيدة التى وُلدت فى البرية، وفقًا للبيان الصحفى الذى أذاعته حديقة حيوان برلين. وأشارت موسوعة جينيس إلى أن الغوريلا عادة ما تعيش فى المحميات حتى 50 عامًا.

يُذكر أن الغوريلا من أكبر الرئيسيات فى العالم، وتعيش فى الغابات فى أجزاء من قارة إفريقيا، وتتناقص أعدادها على مدار السنين، ما يجعلها من الأنواع المُهدَّدة بالانقراض.

المصري اليوم