شاهد بالصور.. بعد تصدر زيارتها للخرطوم الترند.. الممثلة المصرية داليا البحيري تطل على جمهورها بالحناء السودانية ومتابعون: (الحناء زادتك من جمالك وحتأكل منك حتة)





تصدرت زيارة الفنانة والممثلة المصرية الشهيرة داليا البحيري, الترند في السودان وذلك بعد الاهتمام الكبير الذي وجدته النجمة المصرية من قبل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن البحيري التي حضرت للخرطوم بدعوة من قناة البلد السودانية من أجل تصوير برنامج لصالح القناة سيت بثه خلال عيد الفطر المبارك, ظهرت متألقة ولطيفة ومتواضعة كعادتها وهو ما زاد من احتفاء مواقع التواصل والإعلام السوداني.

الممثلة المعروفة ظهرت خلال جلسة تصوير حديثة وهي راسمة للحناء السودانية على يديها وسعيدة بها وقد وضع ذلك من خلال ابتسامتها في الجلسة التي تصدرت بها الترند.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدتها محررة موقع النيلين تغزل في داليا البحيري وذكروا أن الحناء زادت من جمالها حيث داعبها أحدهم: (الحناء زادتك من جمالك وحتأكل منك حتة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين