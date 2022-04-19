فراغ شاسع لدرجة أن ملأه، شالتو الروزة، ومديدة الحلبي، والبوالة، وريحتهم منقة شندي، وسندالة، والأدبخانة





الذين ينتقدون الاهتمام الكثيف للإعلام ومنصات التواصل في السودان، بزيارة النجمة المصرية داليا البحيري، التي عاشت طفولتها في السودان.

أود أن أقول لكم كمراقب، الساحة الفنية و المنتوج الثقافي والمحتوى اليومي في السودان، للأسف في حالة سبات تام وركود غير مسبوق، بل وفراغ تام، والطبيعة لا تقبل الفراغ!

فراغ شاسع لدرجة أن ملأه، زولي شالتو الروزة، ومديدة الحلبي، والبوالة، وريحتهم منقة شندي، وسندالة، والأدبخانة، ويثير انتقادكم بعد ذلك كله الاهتمام بالبحيري، وكأن عالمكم ملائكي ومثالي وعاملين فيها (مندهشين)؟!

محمد الطاهر

