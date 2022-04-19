بالفيديو.. مطربة مصرية تعلن اعتزالها الغناء: ” عايزة أموت وربنا راضي عني”





أعلنت مطربة مصرية، اعتزالها الغناء، تقربًا إلى الله، وأنها تريد أن تموت وهو راضي عنها، مؤكدة أن هذا القرار أهم وأحلى خبر في حياتها.

وشاركت المطربة زيزي عادل، قرار اعتزالها مع متابعيها، عبر صفحتها على “إنستغرام”، مشيرة إلى أنها اتخذت القرار منذ فترة لكنها لم تعلن عنه قبل أن تستشير دائرة من المقربين لديها.

وقالت: “أنا ببعد عن أكتر حاجة من المغريات في الدنيا، اللي هي الشهرة، اللي هي الناس بتقرب منها، الفترة اللي فاتت قربت من ربنا جدا، ولقيت القرآن بيقولي إني لازم أكون ملتزمة”.

وأما عن ظهورها بدون حجاب، فقالت “زيزي” إنها تتمنى من الله أن ينعم عليها بنعمة الحجاب”، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى خطوات وليس بين ليلة وضحاها وأن الله خلق الدنيا في 7 أيام ولو شاء لخلقها في يوم واحد.

ولفتت “زيزي” إلى أن الفن هو مصدر دخلها الوحيد، وأنها تعيش منه، مشيرة إلى أن ربنا سيرزقها ولن ينساها، وأنا أخذت القرار وسعيدة به.

وأوضحت أنها تعرضت لمواقف اختبار من الله بعد قرار اعتزالها، بعروض فنية لم تأتها وهي تمارس الغناء، وباستشارة أهل الفتوى أكدوا لها أن هذا اختبار من الله، واستطاعت أن تتجاوز هذه العروض بدعم من المقربين حولها.

وشددت “زيزي” أنها لن تطرق إلى الفن “حرام أم حلال؟”، لأنها ليست داعية، ولكنها تتحدث عن نفسها فقط كـ “زيزي”، التي فضّلت أن تترك الفن لأنها ليست على حق وأن دينها يقول ذلك، بحسب وصفها.

وأكدت أنها تريد أن تموت وربنا راضي عنها، وتكون مستعدة لمقابلته، وتريد أن تكون راضية عن نفسها وعن حياتها وشخصها وأفعالها، مطالبة متابعيها بأن يدعو لها بالثبات.

صحيفة المرصد