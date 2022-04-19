أزمة مياه حادة تضرب مناطق ولاية الخرطوم





شكا مواطنو عدد من مدن وأحياء بولاية الخرطوم، من أزمة مياه حادة تجاوزت أكثر من شهر متزامنة مع شهر رمضان المبارك.

وبحسب المتابعات، شكا عدد من المواطنين، معاناتهم وتذمرهم لعدم توفر الإمداد المائي خاصة بمحلية أمبدة مع دخول شهر رمصان.

وكشف عدد من المواطنين، عن معاناتهم في عدم توفر المياه، ووصفوا الأزمة بأنها بلغت الحد وأصبح الأمر غير محتمل، لجهة أنهم عانوا من انقطاع الإمداد المائي قبل شهر من دخول رمضان هذا العام، مؤكدين انه ذات المعاناة عاشوها العام المنصرم.

وقالت المواطنة غادة حسين إن منطقة امبدة شهدت انفراجاً نسبياً في أزمة المياه وتراجع سعر برميل المياه من ٤ آلاف الى ١٠٠٠ جنيه، وقالت إن مسألة شراء المياه بالبرميل غير صحية وتترتّب عليها آثار أخرى ضارة بالمجتمع.

ولا تزال منطقة الفتيحاب الشقلة مربع ١٨ تواجه مشكلة كبيرة في توفير مياه الشرب، لجهة أن انعدام المياه يهدد حياة كثير من الأسر، وأن شهر رمضان ذات خصوصية ويتطلّب توفير المياه ومعالجة أي اخفاقات أو مشاكل.

وأكد عدد من المواطنين تقديمهم شكاوى لكن دون جدوى.

وفي الاتجاه، نشط اصحاب عربات (الكارو) في تجارة المياه، حيث ارتفع سعر برميل المياه في محلية امبدة الى (3) آلاف جنيه.

ورصدت المتابعات، اصطفاف وازدحام المواطنين أمام بعض المنازل التي تتوفر فيها المياه في أوقات مبكرة، وهناك أصحاب المركبات يتجوّلون الأحياء والطرقات بحثاً عن المياه.

صحيفة الصيحة