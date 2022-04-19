شكاوى الفوضى والسرقات بالمنطقة الصناعية بولاية الخرطوم





أطلق عضو تجمع أصحاب العمل معاوية أبا يزيد، تحذيرات من تعرُّض المناطق الصناعية في ولاية الخرطوم للسطو المسلح والنهب من قبل عصابات منظمة مسلحة، وسرقة المنشآت الصناعية في المنطقة الصناعية مربع 35 جنوب السوق المحلي، حيث تم نهب عدد من المصانع والمخازن.

وقال أبا يزيد لـ”الصيحة” إن المنطقة تكتظ بالسكن العشوائي وهي أوكار للجريمة وبيع الخمور. وانتشار الموازين لاستلام وشراء المسروقات، ووصف الوضع بالفوضى والانفلات الأمني مع غياب تام للأجهزة الشرطية، مشيرا الى ان كافة المتواجدين من الأجانب من دول الجوار مما يهدد الحركة الاقتصادية والإنتاجية في ولاية الخرطوم، ودعا الى الإسراع بالتدخل لحسم هذه الفوضى وفرض الأمن بالمنطقة وتعديل مواد السطو والسرقة بعقوبات رادعة وترحيل كافة الأجانب بدون اوراق ثبوتية الى بلدانهم.

صحيفة الصيحة