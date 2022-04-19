مدير جامعة الخرطوم قريبا استئناف الدراسة بجميع الكليات





واصل مدير جامعة الخرطوم بروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب زياراته التفقدية لوحدات الجامعة، حيث زار مساء امس عدة كليات بمجمع الوسط وهى: (العلوم، الاقتصاد والدراسات الاجتماعية، علوم الجغرافيا والبيئة، وكلية القانون)، ورافقه نائبه بروفيسور أحمد مضوى موسى ووكيل الجامعة دكتور إبراهيم آدم جمعة محمد، المدير التنفيذى لمكتب مدير الجامعة دكتور أحمد محمد أحمد بابكر، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة الأستاذ عبدالرحمن عبدالسلام إدريس. واستمع مدير الجامعة والوفد المرافق خلال اجتماعهم مع مجالس الكليات المعنية الى التحديات الماثلة ورؤى تطوير الكليات ووحداتها المختلفة، كما تم ترشيح عمداء جدد للكليات الأربع. جدد مدير الجامعة بروفيسير عماد الدين عرديب، اهتمامه الكبير بتحقيق الاستقرار الدراسي بالجامعة، ومعالجة المشكلات بالداخليات، معلناً حرصه على استئناف الدراسة بأسرع ما يمكن بكافة كليات الجامعة، مؤكدا أن قضايا الطلاب ستجد من إدارة الجامعة اهتماماً متعاظماً باعتبارهم جزء أصيل من أسرة الجامعة وأصحاب المصلحة الكبرى في استقرار الدراسة. وأضاف أن إدارة جامعة الخرطوم تتطلع إلى إنجاز العديد من المهام والأولويات رغم التعقيدات الراهنة، وأكد أن مسألة الهيكل الراتبى والدراسة تأتي في مقدمة تلك الأولويات. وشدد نائب مدير الجامعة بروفيسير أحمد مضوي موسى على أهمية تفعيل المشاريع البحثية بشراكات ذكية عالمية ووطنية نظراً لدورها فى تأهيل البنيات التحتية للمعامل. وكشف وكيل الجامعة دكتور إبراهيم آدم جمعة عن بشريات بشأن الهيكل الراتبى لأساتذة الجامعات، مبينا أن تفاصيله ستظهر قريبا باذن الله.

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