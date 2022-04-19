تأجيل محاكمة مدبري انقلاب 1989





قررت محكمه مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 اليوم تاجيل جلستها الي الثلاثاء السادس والعشرين من الشهر الجاري وذلك لاسباب تتعلق بغياب أحد القضاة لظروف طارئة.

وكانت محكمة مدبري الانقلاب قد انعقدت صباح اليوم بمباني معهد الشرطة للعلوم القضائية بحضور هيئتي الاتهام والدفاع،حيث تقدم بعض محامي الدفاع بالتماس للمحكمة بأن يتم إطلاق سراح من بلغ ال ٧٠ من عمره من المتهمين وكذلك منح ضمانة خاصة لكل من كانت مادة الاتهام لديه لا تصل حد الإعدام وذلك أسوة ببعض المتهمين الذين اطلق سراحهم من قبل المحكمة في فترات سابقه.

سونا