بالفيديو.. مذيع سعودي يكشف سبب توبيخ والدته له بسبب الفنانة شيرين عبد الوهاب





كشف علي العلياني مذيع برنامج “مراحل”، عن موقف تسبب في نهر والدته له أثناء تقديمه حلقة مع الفنانة شيرين عبدالوهاب والتي بكت فيها الفنانة المصرية لوفاة والدها.

وقال “العلياني” خلال لقائه في برنامج الراصد، إنه في إحدى حلقات برنامجه، طلب من الفنانة شيرين عبد الوهاب التي كانت ضيفة في البرنامج أن تهدي أغنية لوالدها فنهارت من البكاء خلال غنائها.

وأضاف: “تأثرت وقمت بعرض فاصل إعلاني، وبالرغم من أن والدتي ليست مهتمة بالفن بشكل كبير لكنها شاهدت حلقة ظهرت فيها شيرين، واتصلت بي خلال الفاصل وقالت لي بصوت حاد، لا عاد تبكي بنات الناس، أنت ما مسوي برامج عشان تبكي العالم.

فيديو | علي العلياني يروي قصة اتصال والدته "لا عاد تبكّي بنات الناس"#الراصد pic.twitter.com/m7aXIUdLam — الراصد (@alraasd) April 18, 2022

صحيفة المرصد