رامز جلال ساخرًا من حديث فان دام مع تارا عماد :«خرجوا قبل ما يطلع الدبلة من جيبه»





وقعت الفنانة تارا عماد، ضحية الفنان رامز جلال، في برنامج «رمز موفي ستار» الذي يقدمه برفقة الفنان العالمي فان دام، ويذاع على شاشة mbc مصر.

وسخر رامز جلال، من حديث الفنان العالمي فان دام، مع الفنانة تارا عماد، واسترساله في الحديث معها عند مقابلتها، قائلًا :«خرجوا فان دام قبل ما يطلع الدبلة من جيبه».

يشهد برنامج رامز موفي ستار في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز منهم ياسمين صبري وهنا الزاهد، ومشاركة النجم العالمي فان دام.

البرنامج تم تصويره بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويشارك فيه النجم العالمي فان دام ويشهد كالعادة أجواء من التشويق والإثارة والرعب تجاه الضيوف

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