ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بصيدليات





نفذ المجلس القومي للأدوية والسموم فرع ولاية الجزيرة اليوم، جولة تفتيشية على الصيدليات بمحلية مدني الكبرى برئاسة رئيس المجلس د. حبيب الله النور، بعد انتهاء فترة السماح للتجديد للعام 2022م، حيث أسفرت الجولة عن مصادرة كميات كبيرة من الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة السودانية.

وأعلن رئيس المجلس بحسب (سونا)، عن إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصيدليات المخالفة، داعياً أصحاب الصيدليات إلى ضرورة الالتزام بتوفير الأدوية المسجلة وفق قانون المجلس .

صحيفة الصيحة