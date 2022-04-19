كريم فهمي: «مافيش راجل عينه مش زايغة.. ولولا مراتي كنت خربت الدنيا»





أكد الفنان كريم فهمي، أن الرجل بطبعه يلتفت إلى النساء، قائلا: «مفيش راجل عينه مش زايغه حتى لو بيحب مراته، ولكن ده مش معناه أن الواحد يعمل حاجة غلط، والفكرة ازاي تقدر تحترم اللي بتحبها وعلى قد حبك فيها مش هتعمل حاجة غلط».

وأوضح كريم فهمي، خلال حواره ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الموضع يكمن في احترام الرجل للسيدة التي توجد معه، مضيفا: «في ناس بيبقوا متجوزين ملكات جمال وبيبصوا على حاجات أقل، واحنا تكوينا السيكولوجي غريب».

واستكمل: «الفكرة كلها في التربية واحترام الشخص لمراته، ومراتي مسيطرة بذكاء ومش لازم نمثل على بعض في الكلام، ولولا وجودها في حياتي كان زماني خارب الدنيا»، مؤكدا أنه متصالح مع نفسه وراضي بما حققه في حياته.

المصري اليوم