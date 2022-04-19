هند صبري سفيرة حملات تطوير التنمية الريفية في الأقصر وأسوان





أجرت الفنانة هند صبري، سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، زيارة إلى مشروعات التكيف مع تغير المناخ التي تديرها الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وخلال زيارتها التي استغرقت يومين، توجهت إلى بعض الاماكن في محافظتي الأقصر وأسوان، وأوضحت الدور الفعال لبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهودهما المشتركة في النهوض ببرنامج تطوير التنمية الريفية الذي يدعم 80000 شخص من أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين في صعيد مصر.

كما التقت هند صبري ببعض المزارعين وتحدثوا عن تأثير البرنامج على إنتاجهم من المحاصيل الزراعية، ودخلهم، وأمنهم الغذائي، ومواجهة تأثيرات تغير المناخ.

و قالت صبري: «يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على زراعتنا وعلى مواردنا المائية، مما يجعل أمننا الغذائي والمائي في خطر، لذلك فإن كل منا له دور سواء كنا حكومات أو مؤسسات أو أفراد، ونحن في برنامج الأغذية العالمي نقوم بدورنا وذلك من خلال التعاون مع الحكومة المصرية لمساعدة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ.«

ويساعد البرنامج في تقديم التقنيات الحديثة للزراعات المختلفة وتطوير البنى التحتية للري وموارد الكهرباء لمساعدة المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة على زيادة الأرباح وتخفيض التكاليف.

كما زارت الفنانة هند صبري مركز الإنذار المبكر المدعوم من قبل برنامج الأغذية العالمي، والذي تديره وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجمعيات التنمية المجتمعية، حيث يوفر المركز نظام انذار المبكر وتقديم المعلومات والنصائح للمزارعين حول كيفية حماية المحاصيل وتقليل الخسائر ومساعدتهم للإستعداد للتغيرات المناخية المفاجئة

المصري اليوم