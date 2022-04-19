تارا عماد تعتدي على رامز جلال بعد اكتشاف مقلب رامز موفي ستار





وقعت الفنانة المصرية تارا عماد في فخ برنامج الفنان المصري رامز جلال الذي يحمل “رامز موفي ستار” الحلقة، المذاع على قناة “Mbc”.

وفقدت تارا عماد أعصابها عندما كشف لها رامز جلال عن نفسه، لتسبه وترميه بالقناع ثم تعتدي عليه بالضرب في غضب كبير منها، ولكن رامز مازحها حتى هدأت تماما. ويحل في رامز موفي ستار في رمضان 2022 عدد من الضيوف منهم، مايان السيد، عائشة بن أحمد، مي كساب، عمرو يوسف، محمد محمود، سليمان عيد، أحمد فتحي، اللاعب محمد شريف، اللاعب السعودي عبدالله الدوسري.

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