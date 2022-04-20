شاهد بالفيديو.. قصة “شاب فقير” مُثيرة بدأت بإلحاح في الدعاء من الحرم





وثق مقطع فيديو متداول قصة “شاب نيجيري فقير” مُثيرة بدأت بإلحاح في الدعاء من الحرم، طالباً من الله الثراء، نبهه حاج باكستاني بجواره أن يطلب الجنة، فكان يلح في طلب المال.

وظهر النيجيري وهو يلح عند الكعبة طالبا من الله الفلوس، وهو يردد (فلوس فلوس فلوس)، لتتغير حياته بعدها تماماً بعد أن استجاب الله لدعائه وأصبح من الأثرياء.



وشاء الله تعالى أن تتوثق هذه القصة المثيرة، لتصبح عظة وعبرة، تقوي الإيمان والرجوع إلى الله تعالى وهو الرزاق ذو القوة المتين.

الخرطوم: (كوش نيوز)