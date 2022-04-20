حريق يقضي على (23) منزلاً بحلفا الجديدة





اندلع اليوم، حريق هائل بمعسكر السلمة بمنطقة مصنع السكر بمحلية حلفا الجديدة، قضى على (23) منزلاً ومسجد المعسكر، بالإضافة إلى نفوق عدد من الحيوانات دون وقوع خسائر في الأرواح.

وبحسب (سونا)، تفقّد مدير قطاع المصنع، ممثل المدير التنفيذي للمحلية الطيب أحمد ادروب، أحوال المواطنين ووقف على حجم الأضرار، ووجّه بتكوين لجنة لحصرها، مؤكداً اهتمام المحلية ووقوفها معهم.

وأوضح العمدة عبد الله سليمان موسى عمدة القطاع الشمالي بإدارة أبناء الفور، أن المعسكر يضم (65) منزلاً تأثّر منها (23) منزلاً بالحريق، وتمّ (تشليع) (20) منزلاً خوفًا من اندلاع الحرائق خاصةً وأن المنازل مشيّدة بالمواد المحلية والخيام والمشمعات، مشيداً باستجابة شرطة الدفاع المدني بمصنع السكر التي هبت لإطفاء الحرائق.

صحيفة الصيحة