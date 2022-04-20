هل تتزوج شيرين عبد الوهاب بعد حسام حبيب؟





كشفت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن موقفها من الزواج بعد انفصالها عن طليقها حسام حبيب.

وأوضحت شيرين، عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، أنها حسمت نهائياً فكرة خوض تجربة عاطفية جديدة، مؤكدةً أنها لن ترتبط مجدداً.

وتحدثت النجمة الشهيرة عن سر عدم وقوعها ضحية لمقالب رامز جلال، مشيرةً إلى أن رامز يعرف شخصيتها جيداً، ويدرك أنه لا يمكن أن يفعل معها هذه المقالب.

وأعلنت رفضها ملاحقة مروِّجي الشائعات أمام القضاء، قائلةً: “ده أنا كده حعيش حياتي كلها في المحاكم”، لافتةً إلى اعتمادها على وعي الجمهور للتفرقة بين الخبر الحقيقي والشائعات.

وعبرت عن ندمها على التفريط في أغنية “غريبة الناس” للنجم وائل جسار، مؤكدةً أن الأغنية عُرضت عليها أولاً، ولو عاد بها الزمن لما فرَّطت فيها أبداً.

صحيفة البيان