بالفيديو.. عروس تصفع عريسها مرتين في حفل زفافهما !





وثق مقطع فيديو لحظة انفعال عروس في الهند على عريسها وصفعه مرتين أمام الضيوف لسبب غير معروف، مما اضطر الضيوف للتدخل وفض الخلاف.

وظهرت العروس في المقطع، وهي تصفع زوجها المنتظر ليس مرة واحدة بل مرتين على خشبة المسرح عندما كان يحاول وضع إكليل الزهور حول رقبتها، وبعد لحظات من صفع العريس، تركت العروس المسرح، ووقف الرجل مصدومًا أمام ضيوفه المذهولين..

وقع الحادث خلال حفل زفاف حضره مئات الضيوف في ولاية أوتار براديشحي هاميربور في الهند.

صحيفة المرصد