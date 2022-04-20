ضبط (2) كيلوجرام كوكايين مُخبأة على شكل (أزرار) ملابس





وجهت المحكمة أمس، تهمة الإتجار بالمخدرات في مواجهة شاب بجنسية يوغندية، وذلك ابان ضبطه وبحيازته (2) كيلوجرام من مخدرات الكوكايين مخبأة داخل (زراير) ملابس نسائية كنغولية وحبشية قادمًا من أديس ابابا بمطار الخرطوم في طريقه للدخول بها إلى البلاد.

وحررت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، ورقة اتهام بمخالفة نص المادة (15 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م والتي تتعلق بالإتجار في المخدرات.

وأبلغت المحكمة، المتهم قرارها بتوجيه التهمة له، وذلك عبر المترجم الذي أحضر له وهو ضابط برتبة رائد بشرطة التعاون الدولي (الانتربول) – وذلك لعدم قُدرة المتهم على تحدث اللغة العربية واستيعابها.

من جهتها، حددت المحكمة جلسة اخرى خلال الشهر الجاري لسماع شهود الدفاع عن المتهم على ذمة الدعوى الجنائية.

وتعود تفاصيل القضية بحسب المبلغ مساعد شرطة بأنّ المتهم حضر إلى البلاد عبر مطار الخرطوم الدولي قادماً من إثيوبيا، وقد اجتاز جميع مراحل التفتيش بأجهزة الاكس ثري والتي لم تلتقط وجود المخدرات بأمتعته، مبيناً بأنه ظل يراقب المتهم حتى طلب تاكسي أجرة لإيصاله للفندق، مشيراً الى انه وعند صعوده على التاكسي قام بمداهمته وإبراز بطاقته النظامية، وبتفتيش حقائب سفر المتهم ضبط بداخلها (2.2) كيلوجرام من مخدرات بودرة الكوكايين موضوعة على شكل (أزرار) داخل ملابس نسائية كنغولية، منبهاً الى أنه بعدها قام بمرافقة المتهم الى وجهته بأحد الفنادق في الخرطوم، وأبان المبلغ بأنه وبمراجعة ايميل الفندق اتضح وجود حجز غرفة مسبق للمتهم وسيارة ليموزين من أديس أبابا بحد تعبيره، وبرّر المبلغ مرافقة المتهم للفندق والاختباء فيه لساعة حتى يقبض على بقية المتهمين – لا سيما وان المتهم أفاده بأن هناك شخصاً سوف يقوم باستلام الحقيبة منه بالفندق، مؤكداً بأنه وبقية افراد التيم ظلوا لما يقارب الساعتين بالفندق دون جدوى أو القبض على أي شخص آخر، ليتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة وتكملة بقية الإجراءات ضده.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة