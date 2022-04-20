السودان…السيطرة على حريق ضخم بمستودع بضائع





أعلنت قوات شرطة المرور بمعبر أرقين الحدودي، عن السيطرة على حريق اندلع بمستودع البضائع الخاص بالمعبر من الجهة الغربية في إحدى المركبات المصرية.

وأفادت شرطة المرور بالمنطقة، أنّها نجحت في إخراج جميع المركبات الموجودة بالمستودع تجنبًا لامتداد ألسنة اللهب اليها.

وأشارت إلى أنّ تفاصيل الحادثة، تعود إلى أنّ حريقًا شبّ في إحدى المركبات المصرية بالمستودع الرئيسي لمعبر أرقين في الجزء الغربي المخصّص لتخزين البضائع وكنتيجة لسرعة الرياح انتشر اللهب، ووصل لمركبة مصرية أخرى موديل مرسيدس محملة بالأواني المنزلية .

باج نيوز