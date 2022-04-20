لجنة التعامل مع الجثث المتراكمة بالمشارح تعلن إشراك أسر المفقودين في أعمالها





ترأس عضو مجلس السيادة _ رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية ؛ عبدالباقي عبدالقادر الاجتماع الأول للجنة المختصة بالتعامل مع الجثث المتراكمة بالمشارح بحضور النائب العام المكلف _ رئيس اللجنة ؛ خليفة أحمد.

و بحسب إعلام مجلس السيادة فقد أكد عضو اللجنة ؛ خالد محمد خالد في تصريح صحفي أن الاجتماع أمن على سرعة تشكيل اللجان الفنية و القانونية من المختصين في الطب الشرعي والأدلة الجنائية و النيابة للشروع في عملها وفق البروتوكولات العالمية المتفق عليها.

و قال إن الاجتماع أكد إشراك أسر المفقودين في أعمال اللجنة مشيراً الى تأكيد الأطباء الشرعيين لالتزامهم القيام بواجبهم المهني تجاه حفظ حقوق الموتى و بموقفهم السابق تجاه قضيتي الشهيد ود عكر والجثمان ١٠٣ و التي وعد النائب العام بالإعلان عن نتائج التحقيق فيها قريباً.

و أوضح خالد أن اللجنة ستواصل أعمالها يوم السبت المقبل بعرض خطة عملها تجاه التعامل مع الجثامين المتراكمة في المشارح، وفق البروتوكولات العالمية المعتمدة والمعمول بها .

باج نيوز