مقالب رامز وعمليات تجميل وحب جديد.. شيرين تبوح بأسرارها





أسرار عديدة وحديث من القلب باحت به المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لجمهورها ومحبيها، حينما أعطتهم الفرصة لتوجيه الأسئلة وأجابت عن جزء كبير منها.

وتلقت شيرين عبد الوهاب العديد من الأسئلة عبر حسابها على “إنستغرام”، ونشرت عبر خاصية القصص المصورة الإجابات الخاصة ببعض الأسئلة

من بين الأسئلة التي تلقتها شيرين سؤال خاص بمدى إمكانية أن تتعرف على رجل آخر وترى حياتها من جديد بعد انفصالها عن حسام حبيب، فأجابت بـ “لا”.

حب جديد؟

إلا أنها لم تحسم الأمر بشكل قاطع، بعد أن عادت وتلقت سؤالا جديدا حول إمكانية أن تفتح باب قلبها من جديد أم أنها قامت ببناء حائط صد، حيث أكدت أنها تريد أن تحتفظ بالإجابة لنفسها.

أما ما يخص الحكمة التي تؤمن بها فأجابت بأنها “اتق شر من أحسنت إليه”، مشيرة إلى كونها ترفض دخول ابنتيها إلى عالم الفن، وتتمنى أن تراهما كبارا في مجال آخر.

ونفت أن تكون قد أجرت جراحات تجميل، وتطرقت إلى برامج الفنان رامز جلال وأنها لم تقع ضحية لتلك البرامج على مدار سنوات، حيث أكدت أن رامز صديقها ويعلم طباعها جيدا، وأنه لا يمكن أن يفعل بها هذا الأمر.

وكشفت شيرين عن كون أغنية “غريبة الناس” التي قدمها اللبناني وائل جسار وحققت نجاحا كبيرا، كانت لها بالأساس ولكنها لم تقدمها، معتبرة أنها لو عاد بها الزمن ما كانت لتفرط فيها.

العربية نت