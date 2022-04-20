«18 حلقة رايح جاي من بيت عزة للكباريه»..الجمهور ينتقد بطء أحداث مسلسل المشوار





تعرض مسلسل «المشوار» الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان لموجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تكرار ومط الأحداث بدون داع، حيث أن أحداث 18 حلقة عرضت حتى الآن محصورة بين «بيت عزة» التي تجسد دورها ندا موسى، وتعمل معها بطلة العمل «ورد» -دينا الشربيني- إلى الكباريه الذي تعمل فيه في الليل، ليعودوا منه في الصباح.

ومما أصاب الجمهور بخيبة الامل هو أنهم كانوا ينتظرون عملا قويا، خصوصا أنه من إخراج واحدا من أهم مخرجي مصر، وهو محمد ياسين، الذي ظن الجميع أنه سيغير مسار الفنان محمد رمضان، ويكون العمل علامة مميزة بين سلسلة المسلسلات التي قدمها رمضان على مدار الأعوام السابقة.

ورغم الإشادة بالصورة المقدمة في المسلسل، إلا أن النصيب الأكبر من الانتقادات وقع على السيناريست محمد فريد، صاحب الأحداث الحقيقي، والذي من الممكن أن يكون قد تعجل في إنهاء الحلقات بسبب ضيق الوقت.

يُعرض مسلسل «المشوار» على قناة «dmc» في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

المصري اليوم