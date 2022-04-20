منها تجنب المنبهات بالسحور.. نصائح لتفادي الحموضة أثناء الصيام￼





قدّم مجلس الصحة لدول مجلس التعاون مجموعة من النصائح للوقاية من الحموضة أثناء الصيام في رمضان.

وشدد على ضرورة التقليل في كمية الطعام التي يتناولها المرء في الوجبة الواحدة، وتجنب النوم بعد تناول الأكل مباشرة، والحرص على البقاء مستيقظا لوقت كافٍ بعد الأكل، بالإضافة إلى عدم احتواء وجبة السحور على أي من المنبهات أو الحوامض أو أي طعام حار.وأشار إلى أهمية تقسيم وجبة الإفطار على جزأين أو 3 أجزاء، وتناول وجبة السحور قبل الذهاب إلى النوم بفترة كافية.

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