بالصور.. لايف لـ “ندى القلعة” من دُبي يثير الطرفة على منصات التواصل الاجتماعي





أثار بث مباشر للمطربة السودانية الشهيرة “ندى القلعة” من القرية العالمية بمدينة دُبي، اليوم الأربعاء، الطرفة على منصات التواصل الاجتماعي.

إذ انهمرت التعليقات أثناء اللايف، طالبة الدعاء، وأن يحقق أمانيهم، متوهمين بأنها تؤدي مناسك العمرة، ولاقت العديد من التعليقات موجة من الضحك وهم يباركون لها أداء شعيرة العمرة.

وكانت “القلعة” قد ظهرت في بث مباشر، من إمارة دبي، دون أن تكشف عن طبيعة زيارتها المفاجئة خلال شهر رمضان إلى الإمارات.

الخرطوم: (كوش نيوز)