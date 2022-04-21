



بالنسبة للشفع الشايلين المايكات وحايمين بى أسئلتهم السخيفة المتمردة على الدين والأخلاق وكل واحد عامل ليه برنامج يوتيوب فقير المحتوى وتافه وضعيف فنياً…. ياخ فلنفترض مافى رقابة مهنية ولا جهة محاسبة رسمية فى البلد القاعدة ساى دى…. إنتو يا أولادى أهلكم وين؟!!

معقولة لاتربية لا أخلاق لاضمير ولا حتى خجل ساااى مابتخجلوا من عمايلكم دى؟!!

قعد ترجعوا تحضروا الهبل والسخف البتعملوا فيه ده ومبسوطين من روحكم؟!

عايزين تحققوا شنو بالزبط بالله؟!!

إستطلاعات مقرفة وإجابات مخجلة وخرمجة وجوباك وضحك بلا سبب!!!

إنتو منو وجيتو من وين؟!!

قال شقر دادى قال!!!… وقس على ذلك!!

#ربوا_أولادكم

داليا الياس