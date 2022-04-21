شاهد بالفيديو: شيخ الأمين يطلق الرصاص داخل أحد المنازل ورواد مواقع التواصل تصيبهم الدهشة





في تقليعة جديدة ظهر شيخ الأمين الذي يثير الجدل بمنصات التواصل وهو يدخل أحد المنازل ويحمل بيده سلاحاً و يرافقه آخر لكي يتمكن من ضرب النار .



و بحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كان الشخص الذي يرافقه يجهز له السلاح بطريقة سريعة وشيخ الأمين يطلق الرصاص مكبراً وسط وجود عدد من الأشخاص الذين كان ذاهباً إليهم.

رواد مواقع التواصل اصيبو بالدهشة من مايفعله شيخ الأمين ويحاول يشد به الإنتباه.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)