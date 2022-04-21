شاهد بالصورة.. نجمة مسلسل سكة ضياع تبهر رواد مواقع التواصل بإطلالة ساحرة ومتابعون: (المسلسل أظهرت لينا كنوز مدفونة)





خطفت نجمة المسلسل السوداني الضجة روبي كمال الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك في أعقاب نشرها لصورة حديثة لها عبر حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد نشرت الممثلة الصاعدة الصورة وطرحت عبرها سؤال لمتابعيها (مساء الخير.. حضرتو الحلقة الليلة).

متابعي حساب النجمة تفاعلوا مع الصورة بطريقة ملفتة, ولم تخلو تعليقاتهم من الغزل في الممثلة الأنيقة, حيث كتب لها أحد المتابعين: (غايتو من فوائد المسلسل دي أظهرت لينا كنوز مدفونة زيك).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين