معتصم محمود يكتب: سوداكال يكسب النزال والاتحاد في خبر كان





اخيراً جداً أقر الاتحاد العام إن مجلس حازم غير شرعي وفقاً لقرار كاس الخاص بالتدابير المؤقتة والصادر في 22 نوفمبر 2021.

أقر الاتحاد بذلك في رده على كاس وزعم انه لا يتعامل مع مجلس حازم لكنه فقط يتعامل مع الجكومي!!

لا يتعامل مع مجلس حازم لكنه يتعامل مع نائب رئيس مجلس حازم!!

لا يتعامل مع مجلس حازم لكنه يتعامل مع موظفي مجلس حازم!!

عديد الشواهد تؤكد أن الاتحاد العام يلتف حول قرار كاس بعدم اعتماد مجلس حازم ومن ذلك تسليمه حافز البطولة الافريقية (275 ألف دولار).

عدم تنفيذ قرار كاس بعدم التعامل مع مجموعة الموردة يوقع الاتحاد في طائلة القانون وفقاً للمادة (68) من النظام الأساسي للاتحاد السوداني والمادة (64) من القواعد العامة للفيفا.

مجلس سوداكال خاطب (كاس) بهذه التجاوزات كما شرع في مخاطبة فيفا (الأخلاقيات والانضباط) لمعاقبة الاتحاد لعدم تنفيذه قرارات كاس.

الشاهد ان سوداكال حسم معركته بكاس وأن مجلس الموردة إلى زوال.

قرارات كاس بعدم شرعية مجلس حازم صدرت في نوفمبر من العام الماضي ورغم ذلك ظل الأمر طي الكتمان عند اتحاد عطا المنان.

الذين زعموا ان شداد أخفى المستندات هم من أخفوا القرار بل وخاطبوا الداخلية و الولاية لتسليم مجلس حازم الاستاد والمكتب التنفيذي!!

في نوفمبر من العام الماضي أبطلت كاس كل قرارات اللجنة الثلاثية، تلك اللجنة الكارثية سبب بلاوي المريخ.

يومها حذر شداد من التدخل في الشأن المريخي لكن ناس حلفا وحميدتي وجلال كان لهم رأي تسبب في هذا الخراب.

أخطر من حلفا وبرالمة الإدارة، صحافة المكرمات وهتك الأعراض التي ظلت تشتم شداد وتسبه بزعم انه يرفض التدخل في الشأن المريخي من واقع هلاليته!!

الآن تبين ان شداد احرص على المريخ من بعض أبنائه من جهلاء القانون مدعي المعرفة بكل شئ.

آفة المريخ في صحافة المكرمات وأقلام هتك الاعراض.

قيادة الاتحاد العام باتت الآن بين سندان كاس ورحى الفيفا.

أخطر تلك القضايا قضية الـ(275) ألف دولار نصيب المريخ من كاف.

مندوب الاتحاد تسلم المبلغ متعهداً ان تظل بخزانة الاتحاد على ان تُسلم لمن تحكم له كاس (حازم او سوداكال) لكن ممثل الاتحاد سلم المبلغ لحازم !!

ترى ما العمل الآن وقد قررت كاس عدم شرعية مجلس حازم؟!

من الذي سيتحمّل هذا المبلغ؟!

الغريب ان مصدرا مقرباً من حازم أكد ان المبلغ المستلم (175) ألف دولار وليس (275)!!

ترى أين اختفت الـ(100) ألف دولار؟!

الكرة في ملعب الاتحاد ليرد على هذه الاتهامات وتلك الهمهمات.

الجميع في انتظار رد طه فكي مسؤول المال بالاتحاد والرئيس المكلف حين ذاك.

تكلم يا أدروب، الميكرفون معاك.

صحيفة الصيحة