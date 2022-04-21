أغلى غرفة فندق بالعالم في مكة المكرمة.. وهذا سعرها





كشف موقع “سليب سيكر”، عن قائمته لأفخم وأغلى الغرف الفندقية بالعالم، والتي تصدرها جناح فندق “قصر مكة رافلز” بمكة المكرمة بسعر 15 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر من 74 ألف ريال لليلة الواحدة.

ويضم الجناح الملكي غرفتي نوم بإطلالة بانورامية على الكعبة المشرفة للاستمتاع بالأجواء الإيمانية المميزة.

ويحتوي “قصر مكة رافلز” على أجنحة كاملة بإطلالة ساحرة على المسجد الحرام والكعبة، ويقع الفندق بجوار المسجد الحرام مباشرة، ويوفر وصولاً سهلاً لبوابة الملك عبدالعزيز والمدخل الرئيس للمسجد.

فيما حل جناح فور سيزونز فلورنسا بمدينة فلورنسا الإيطالية ثانيا بسعر 13,450 جنيها إسترلينيا ( 65,965 ريالاً)، ويضم الجناح الملكي سرير كينغ، واحتل جناح فندق “ريليز أورسو” الواقع بمدينة روما الإيطالية المركز الثالث في القائمة بسعر 10,481 جنيهًا إسترلينيًا (51,403 ريالات).

صحيفة البيان